Президент Украины Владимир Зеленский исключил мир с Россией любой ценой Украина не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя, заявил украинский президент.
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