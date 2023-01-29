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РУСАДА дважды проверило Валиеву на допинг за последние два месяца 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два последних месяца 2022 года дважды проверило фигуристку Камилу Валиеву.

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