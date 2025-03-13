Слюсарь: пожар в Ростовской области на месте падения дрона ликвидирован

Никто из персонала промобъекта не пострадал Ландшафтный пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининском Ростовской области был ликвидирован, расположенный рядом промышленный объект не повредился, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
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