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Завтра «Водник» и «СКА-Уральский трубник» сыграют в 1-м этапе Кубка России

Завтра «Водник» и «СКА-Уральский трубник» сыграют в 1-м этапе Кубка России

Встреча пройдет 18 сентября в 10:00 по московскому времени в Ульяновске. В истории противостояния команд — 11 матчей и перевес архангелогородцев по количеству побед.

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