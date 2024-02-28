Демократы на встрече с Байденом признались, что интересы Украины важней интересов США

27 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу разблокирования помощи Украине и финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна.
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