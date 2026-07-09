Убийство Анастасии Березовской: ГУР и СБУ схлестнулись в суде, а киллеры валят друг на друга

Зачем элитные полицейские подразделения «Миротворец» и «Сафари» превратили в ячейки киллеров? Почему сотрудник ГУР сначала взял вину на себя, а затем обвинил коллегу из СБУ? Какую роль в убийстве сыграла паника из-за возможной утечки о теракте в Монако? И правда ли, что Березовская добровольно села в машину к будущим убийцам? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.