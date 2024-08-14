Узбекистан предложил соседям взаимно признать внутренние паспорта

Внутренние паспорта стран Средней Азии взаимно признать предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав государств региона в Астане 9 августа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
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