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Иран атаковал объекты США в Кувейте

Иран атаковал объекты США в Кувейте

Иран атаковал беспилотниками объекты США в Кувейте. Об этом сообщил телеканал Press TV. «В ответ на неоднократные атаки со стороны США иранская армия нанесла удары дронами-камикадзе по системам связи американских военных, топливным резервуарам, системе противовоздушной обороны Patriot, диспетчерской вышке и складу боеприпасов в Кувейте», — сказано в сообщении.

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