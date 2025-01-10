Зачем Шуга этому нас научил? Привычки, которые АРМИ с удовольствием переняли у BTS

Любитель читать все книги мира RM не имеет слишком много времени для того, чтобы читать, потому что работает 24/7, поэтому ему приходится искать любой перерыв и использовать его с толком, с делом, с расстановкой.
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