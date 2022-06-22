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Всадники Апокалипсиса

Всадники Апокалипсиса

«Мировому сообществу стоит не ждать «всадников Апокалипсиса», а договариваться.»  Д.Медведев   Многих встревожило единогласие польского и английского общественных деятелей о необходимом тактическом, ядерном ударе по российской армии на Украине.

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