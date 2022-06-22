Всадники Апокалипсиса

«Мировому сообществу стоит не ждать «всадников Апокалипсиса», а договариваться.» Д.Медведев Многих встревожило единогласие польского и английского общественных деятелей о необходимом тактическом, ядерном ударе по российской армии на Украине.
«Мировому сообществу стоит не ждать «всадников Апокалипсиса», а договариваться.» Д.Медведев Многих встревожило единогласие польского и английского общественных деятелей о необходимом тактическом, ядерном ударе по российской армии на Украине.
Свежие комментарии