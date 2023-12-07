В КДЦ Салехарда монтируется выставка, посвященная сценическому стилизованному костюму. Её цель - вывести из тени художественное творчество и труд мастеров, который незримо присутствует в каждом выступлении артистов.
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