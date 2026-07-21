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Кома, зависимость и новая песня после долгого перерыва: как сейчас живет певица МакSим

Кома, зависимость и новая песня после долгого перерыва: как сейчас живет певица МакSим

В 2025 году певица МакSим представила композицию «И правда…», ставшую её первым крупным релизом за несколько лет.

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