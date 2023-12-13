В Ивановском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах умышленного причинения вреда здоровью

Сотрудники полиции разбираются в конфликте двух семей закончившимся уголовным делом. Установлено, что во время одной из дружеских встреч 29-летний фигурант по секрету рассказал потерпевшему, что проживает со своей супругой из-за финансовой выгоды.
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