Додик заявил о победе на выборах кандидатов правящей партии в РС БиГ

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союза независимых социал-демократов» (СНСД) Милорад Додик объявил 4 октября о победе ее кандидатов на прошедших в стране всеобщих выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Зеленский попроси...
- SS В Москве суд заоч...
- Путин отметил рол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым