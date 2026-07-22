8 рекордов, которые Месси установил на ЧМ-2026: вы знаете обо всех?

Исторический турнир аргентинца.Лионель Месси драматично закончил карьеру в сборной Аргентины. Последним матчем легенды за национальную команду оказался финал чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинцы уступили мощнейшей Испании в овертайме (0:1).
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