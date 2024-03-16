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Безутешная семья похоронила своего кота, а через день услышала мяуканье. Кот вернулся: видео

Безутешная семья похоронила своего кота, а через день услышала мяуканье. Кот вернулся: видео

После того, как Даниэль и ее супруг Сэм похоронили своего любимого кота, они были полностью разбиты. На следующее утро Даниэль с трудом отправилась на работу, и вскоре после этого получила странный звонок: их кот вернулся и спокойно устроился на кровати.

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Комментарии
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radiofree RF
Ну,что взять с пиндосов,они полностью на всю голову больные.
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16 час.
Элеонора Коган
Это точно, дебилы.
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12 час.
РОМАН Молчанов
)))
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13 мин.

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