Безутешная семья похоронила своего кота, а через день услышала мяуканье. Кот вернулся: видео

После того, как Даниэль и ее супруг Сэм похоронили своего любимого кота, они были полностью разбиты. На следующее утро Даниэль с трудом отправилась на работу, и вскоре после этого получила странный звонок: их кот вернулся и спокойно устроился на кровати.
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