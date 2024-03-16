Безутешная семья похоронила своего кота, а через день услышала мяуканье. Кот вернулся: видео

После того, как Даниэль и ее супруг Сэм похоронили своего любимого кота, они были полностью разбиты. На следующее утро Даниэль с трудом отправилась на работу, и вскоре после этого получила странный звонок: их кот вернулся и спокойно устроился на кровати.