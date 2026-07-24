Учёные проследили движение ионов в пористом углероде для энергии и воды

Пористый углерод — один из ключевых материалов современной энергетики и водоочистки. Именно он составляет основу суперконденсаторов (накопителей энергии, способных отдавать большую мощность мгновенно) и систем ёмкостного обессоливания (CDI), которые удаляют соли из воды за счёт притяжения ионов к электрически заряженным углеродным поверхностям.