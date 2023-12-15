Белоруссия аннулировала соглашение с Украиной о погранпунктах

Белоруссия прекращает действие соглашения с Украиной о работе пограничных пунктов. Такой закон подписал президент страны Александр Лукашенко, документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
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