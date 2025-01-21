Зачем Трампу Гренландия, или Откуда начнётся третья мировая

Избранный президент США Дональд Трамп. 1155 прочтений 17 января Повторный приход Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома может оказаться не просто рядовой сменой власти в самой могущественной стране мира.
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