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Зачем Трампу Гренландия, или Откуда начнётся третья мировая

Зачем Трампу Гренландия, или Откуда начнётся третья мировая

Избранный президент США Дональд Трамп. 1155 прочтений 17 января Повторный приход Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома может оказаться не просто рядовой сменой власти в самой могущественной стране мира.

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Комментарии
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Модест
Гренландия нужна пиндосам как источник минерального сырья, как плацдарм против России она уже очень давно используется. Так что для Донни всё логично, можно его похвалить за прозорливость.
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14 час.

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