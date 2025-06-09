Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие экипажа танка Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем с закрытой огневой позиции уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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