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«Гроб могут вскрыть»: выяснилось, какие испытания ждут перевозчиков Кашпировского на Украину

«Гроб могут вскрыть»: выяснилось, какие испытания ждут перевозчиков Кашпировского на Украину

После прощания с Анатолием Кашпировским на Троекуровском кладбище гроб с телом уехал в неизвестном направлении .

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