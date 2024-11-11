«На экране совершенно другая личность»: в чем феномен Леонардо Ди Каприо

Вполне возможно, что примеру Гира может последовать и другой голливудский актер. Леонардо Ди Каприо неоднократно высказывался в поддержку демократов и даже агитировал своих поклонников голосовать за Харрис.
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