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«Я думала, он из Армии Крайовой»

«Я думала, он из Армии Крайовой»

Настоящая журналистская удача — это не взять интервью у белого медведя на льду. Есть вещи покруче — наблюдать то, что сейчас происходит вокруг чествования ветерана ваффен-СС Ярослава Гуньки в канадском парламенте уже за пределами Канады.

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Комментарии
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Андрей
А что-то про Зеленского слабенько сказано? Который на всех углах доказывает, что нет в Украине нацизма, т.к. он сам еврей!?🥶
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11 час.
Mike х
он ЖИД,а не еврей
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9 час.

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