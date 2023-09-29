«Я думала, он из Армии Крайовой»

Настоящая журналистская удача — это не взять интервью у белого медведя на льду. Есть вещи покруче — наблюдать то, что сейчас происходит вокруг чествования ветерана ваффен-СС Ярослава Гуньки в канадском парламенте уже за пределами Канады.