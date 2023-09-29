Настоящая журналистская удача — это не взять интервью у белого медведя на льду. Есть вещи покруче — наблюдать то, что сейчас происходит вокруг чествования ветерана ваффен-СС Ярослава Гуньки в канадском парламенте уже за пределами Канады.
«Я думала, он из Армии Крайовой»
Комментарии
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Андрей
А что-то про Зеленского слабенько сказано? Который на всех углах доказывает, что нет в Украине нацизма, т.к. он сам еврей!?🥶
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11 час.
Mike х
он ЖИД,а не еврей
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9 час.
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