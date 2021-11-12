Норма или нонсенс наличие ученицы в хиджабе в сибирской школе? Буллинг неминуем

Александр Иванов

С автором полностью согласен. Это просто дикость какая то. В регионах своего компактного проживания, пусть хоть в чадре гоняют, а в районах проживания православных, будьте добры придерживаться наших норм. Не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Кстати в школах есть определённые требования к форме одежды. Как то так!