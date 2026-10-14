Пассажиров РЖД повезут в одиночных капсулах

Разработка и производство некупейных пассажирских вагонов нового типа в габарите Т на производственных мощностях АО «Трансмашхолдинг», впервые были анонсированы ещё в 2020 году.
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