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Вгудок

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Пассажиров РЖД повезут в одиночных капсулах

Пассажиров РЖД повезут в одиночных капсулах

Разработка и производство некупейных пассажирских вагонов нового типа в габарите Т на производственных мощностях АО «Трансмашхолдинг», впервые были анонсированы ещё в 2020 году.

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