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В Турции заявили о недостаточной реализации взятых Швецией обязательств

В Турции заявили о недостаточной реализации взятых Швецией обязательств

Принятие Швецией реальных конкретных шагов в отношении лиц, действующих против Турции, необходимо для ратификации шведской заявки о вступлении в НАТО, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, сообщает 1 октября газета Financial Times.

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