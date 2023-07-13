Военное обозрение

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«Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF

«Германия несет угрозу для экспорта оружия»: во французской прессе задумались о продажах перспективного истребителя NGF

Находящиеся у власти в ФРГ политические силы не дают развернуться немецкой оборонке, постоянно ограничивая продажи вооружений на международном рынке.

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