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ИИ-атаки обходятся компаниям уже в $6 млн: за год их число выросло на 56%

ИИ-атаки обходятся компаниям уже в $6 млн: за год их число выросло на 56%

Новый отчёт IBM показал, что каждая четвёртая вредоносная кибератака уже использует ИИ, а средняя стоимость утечки данных достигла рекордных $4,99 млнIBM опубликовала ежегодный отчёт Cost of a Data Breach 2026, согласно которому каждая четвёртая вредоносная утечка данных уже связана с использованием искусственного интеллекта.

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