Украинские источники: ВС РФ внезапно атаковали позиции ВСУ в районе Площанки на Луганщине

На фоне сообщений украинского генерального штаба о том, что на Артемовском направлении ВСУ якобы демонстрируют продвижение в районах Андреевки и Клещеевки, в украинских источниках появилась информация и об успешных действиях ВС РФ.
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