Делегация Национальной ассамблеи народной власти Кубы посетит Великобританию с 19 по 23 октября, сообщило посольство Кубы в Соединенном Королевстве 18 октября на официальном сайте.
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