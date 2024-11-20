Минобороны сообщило об уничтожении 44 дронов над российскими регионами за ночь

Минобороны России сообщило об уничтожении 44 беспилотников над российскими регионами за ночь. По данным ведомства, 20 дронов были сбиты над Новгородской областью, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три над Белгородской, Тульской и Тверской, по два над Брянской, Московской и Смоленской областями.
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