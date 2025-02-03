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Пушков: победа Джорджеску на выборах выглядит неизбежной

Пушков: победа Джорджеску на выборах выглядит неизбежной

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что победа Кэлина Джорджеску на выборах президента Румынии кажется почти неизбежной, если его оппоненты не применят экстраординарные меры.

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