Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что победа Кэлина Джорджеску на выборах президента Румынии кажется почти неизбежной, если его оппоненты не применят экстраординарные меры.
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