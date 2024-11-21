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Актера Брэда Питта засняли без футболки

Актера Брэда Питта засняли без футболки

Голливудского актера Брэда Питта засняли с голым торсом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 60-летнего Брэда Питта подловили папарацци 19 ноября в Лас-Вегасе, куда он прибыл для съемок в фильме "Формула-1".

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