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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Следком проверяет сестру арестованного замглавы Барнаула Антона Шеломенцева

Следком проверяет сестру арестованного замглавы Барнаула Антона Шеломенцева

Полиция нагрянула в офис ООО "Савелий", где работала Диана Шеломенцева Барнаульский следком после задержания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева начал проверять его сестру Диану Шеломенцеву.

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