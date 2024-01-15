Следком проверяет сестру арестованного замглавы Барнаула Антона Шеломенцева

Полиция нагрянула в офис ООО "Савелий", где работала Диана Шеломенцева Барнаульский следком после задержания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева начал проверять его сестру Диану Шеломенцеву.
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