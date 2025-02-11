Церковь вспоминает святителя Лаврентия Печерского: какие чудеса хранят в себе мощи святого

В текущем году День памяти Лаврентия Печерского отмечается 11 февраля. Преподобный является одним из самых почитаемых православных святых, чья жизнь связана с Киевской Русью и, в частности, с Киево-Печерской Лаврой.
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