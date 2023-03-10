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Пассажиры корейского самолета эвакуированы из-за обнаружения боевой пули под сиденьем

Эвакуация 230 пассажиров и 12 членов экипажа самолета авиакомпании Korean Air произведена по причине обнаружения боевой пули под пассажирским сиденьем.

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