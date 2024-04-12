В «космический» 1961 год в Ленобласти родилось рекордное число Юриев

Таким именем назвали 975 младенцев В исторический для советской космонавтики 1961 год органами ЗАГС Ленинградской области было зарегистрировано рекордное количество новорожденных мальчиков, названных именем Юрий.
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