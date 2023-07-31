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Евгений Пригожин рассказал о нынешней деятельности ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин рассказал о нынешней деятельности ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин выступил с заявлением, в котором проинформировал о деятельности «оркестрантов» на территории Африки и в белорусских тренировочных центрах.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Вагнер&quot; зарекомендовал себя на полях сражения  самым наилучшим образом. МЫ ПОМНИМ об этом!!! Удачи вам, ребята, и Храни вас Господь!!!
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23 час.
Виктор Журавлев
Пригожин, на Россию никто не нападает! Прекрати призывать Россию к войне! Твой договорняк с Путиным на ТРИЛЛИОН рублей давно всем стал понятен. Только имей ввиду, Пригожин, что ведение агрессивной войны, которую вы ведёте, наказывается частью 2 статьи 353 УК РФ сроком от десяти до двадцати лет. Не страшно?
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9 час.
Валентина Олейникова
👍
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8 час.

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