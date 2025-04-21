В Telegram наблюдается массовый сбой

Сбой с 21 апреля наблюдается в мессенджере Telegram. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.Телеграм / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMПользователи из нескольких российских регионов сообщают, что есть проблемы с мессенджером.
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