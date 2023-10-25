Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин рассказал, как изменится столица

Еще одной важной задачей столичных властей станет развитие сети ЦМД В ближайшие пять лет в Москве пройдут работы по глобальному благоустройству, в частности, будут обновлены объекты культуры, здравоохранения и образования.
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