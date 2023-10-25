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  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин рассказал, как изменится столица

Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин рассказал, как изменится столица

Еще одной важной задачей столичных властей станет развитие сети ЦМД В ближайшие пять лет в Москве пройдут работы по глобальному благоустройству, в частности, будут обновлены объекты культуры, здравоохранения и образования.

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