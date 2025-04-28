Огненный шторм под Сумами: Буферная зона аж до Киева доведет

После того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что наши бойцы выбили украинских фашистов из села Горналь и тем самым окончательно освободили оккупированное врагом приграничье Курской области, на Сумщину буквально обрушился огненный шторм, от которого содрогнулась земля.