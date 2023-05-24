Военное обозрение

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Боевое применение и потери истребителей F-16 Fighting Falcon

Боевое применение и потери истребителей F-16 Fighting Falcon

Истребитель F-16C из состава ВВС США. Фото Минобороны США В начале семидесятых годов американская компания General Dynamics разработала перспективный легкий истребитель F-16 Fighting Falcon.

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