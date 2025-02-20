Украинские олигархи не хотели выводить активы из Крыма, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Украинские олигархи не хотели выводить свои активы из российского Крыма, продолжая «до последнего цепляться» за них, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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