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Царьград

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Светлана Журова уверена, что Исинбаева поможет русским атлетам

Светлана Журова уверена, что Исинбаева поможет русским атлетам

Депутат Госдумы и чемпионка Светлана Журова считает, что авторитет Елены Исинбаевой в World Athletics поможет вернуть русских спортсменов на международную арену, несмотря на недавнее продление отстранения.

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