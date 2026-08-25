Светлана Журова уверена, что Исинбаева поможет русским атлетам

Депутат Госдумы и чемпионка Светлана Журова считает, что авторитет Елены Исинбаевой в World Athletics поможет вернуть русских спортсменов на международную арену, несмотря на недавнее продление отстранения.
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