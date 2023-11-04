Мыться в плавках, стирать пакеты и ещё 10 советов по экономии, которые популярны в Европе, а у нас могут вызвать недоумение

Майя Maja

А про меринос-то не врут))) И правда шерсть имеет такие свойства. Только и вещи ни один еврик стоят)) Но в остальном...ну просто дикость какая-то, носить все времена года одежку, которую надо стирать раз в год)))))) Все понимаю, в Европе плохо с водой, но что бы так....мрак средневековья возвращается)) Бред какой-то))