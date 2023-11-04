Мыться в плавках, стирать пакеты и ещё 10 советов по экономии, которые популярны в Европе, а у нас могут вызвать недоумение

Недавно к нам в гости приезжала моя подруга из Финляндии. Она живет там больше 15 лет, путешествует по соседним регионам и странам Европы, уже несколько раз была в Америке.
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