ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мыться в плавках, стирать пакеты и ещё 10 советов по экономии, которые популярны в Европе, а у нас могут вызвать недоумение

Мыться в плавках, стирать пакеты и ещё 10 советов по экономии, которые популярны в Европе, а у нас могут вызвать недоумение

Недавно к нам в гости приезжала моя подруга из Финляндии. Она живет там больше 15 лет, путешествует по соседним регионам и странам Европы, уже несколько раз была в Америке.

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Комментарии
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Майя Maja
А про меринос-то не врут))) И правда шерсть имеет такие свойства. Только и вещи ни один еврик стоят)) Но в остальном...ну просто дикость какая-то, носить все времена года одежку, которую надо стирать раз в год)))))) Все понимаю, в Европе плохо с водой, но что бы так....мрак средневековья возвращается)) Бред какой-то))
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1 д.
Майя Maja
Шерстяное кружево? Ух ты. Для них такое удовольствие еще дороже)))
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1 д.
Сергей Ников
Совет автору - не говорить собачье слово лайфхак
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11 час.

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