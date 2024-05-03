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«Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку». Губерниев о нейтральном статусе российских гребцов

Ранее стало известно, что 13 российских гребцов на байдарках и каноэ получили нейтральный статус для участия в международных стартах.

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