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Кремль проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Кремль проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Песков сообщил, что Кремль проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся. Кремль проинформирует о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, когда они состоятся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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