Песков сообщил, что Кремль проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся. Кремль проинформирует о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, когда они состоятся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- G7 передала Украи...
- T Пашинян заявил о ...
- Дмитриев: Запад, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым