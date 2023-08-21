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Марио Андретти: «Ф-1» может переусердствовать в США»

В текущем сезоне серия впервые проводит три Гран-при в США – в Майами, Остине и Лас-Вегасе. «В какой-то степени можно переусердствовать.

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