Разрыв между Китаем и Западом угрожает обратить вспять мировую экономику — МВФ

СТЭНФОРД (ИА Реалист). Высокопоставленный чиновник Международного валютного фонда (МВФ), американский экономист Гита Гопинат посетовала на экономические последствия многолетних напряженных отношений между Китаем и Западом.
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