В Белгородской области продолжаются нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей. На этот раз объектом нападения стал город Шебекино, где в результате применения кассетных боеприпасов в жилом доме возник пожар.
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